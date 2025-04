Warum der neue Landrat Sven Krüger vorerst auf den Umzug ins Hauptgebäude verzichtet

Der Freiberger zieht als neuer Landrat vorerst in die historische Villa am Landratsamt. Doch der Einzug ist nur vorläufig. Im Kontrast zum Vorgänger steht auch die Entscheidung für einen Dienstwagen und Fahrer.

Sven Krüger wird nun doch mit Amtsantritt als Landrat zum 1. Mai zunächst in die Villa des Landrates an der Frauensteiner Straße in Freiberg einziehen. Der scheidende Oberbürgermeister wird damit wie seine Vorgänger den Amtssitz des Leiters der Kreisverwaltung neben dem Hauptgebäude des Landratsamtes nutzen.