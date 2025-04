Warum keine neuen Bäume zwischen Helbigsdorf und Großhartmannsdorf gepflanzt werden

Die Staatsstraße 210 zwischen Helbigsdorf, Gemeinde Mulda, und Großhartmannsdorf bleibt kahl. Der Landkreis Mittelsachsen sieht keine Möglichkeit für Neupflanzungen.

Wann werden am Helbigsdorfer Berg in Richtung Großhartmannsdorf an der S 210 neue Straßenbäume gepflanzt? Das hatte Gemeinderätin Katrin Weigold (Freie Wähler Mittelsachsen) zur Kommunalkonferenz am 7. Februar 2024 in Mulda gefragt. Über Jahre hinweg sind zwischen dem Ortsausgang Helbigsdorf und dem Ortseingang Großhartmannsdorf jährlich...