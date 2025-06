Was die künftige Rektorin der Bergakademie in Freiberg jetzt schon zu sagen hat

Professorin Jutta Emes hat sich beim Sommerfest erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihr Vorgänger Klaus-Dieter Barbknecht nannte einen Termin der Amtsübergabe. Er wird danach nicht nur Rosen züchten.

Auf dieses Sommerfest an der TU Bergakademie Freiberg haben die Freiberger mit Neugier gewartet: Zur Eröffnung am Mittwochnachmittag stand neben Rektor Klaus-Dieter Barbknecht erstmals in aller Öffentlichkeit seine Nachfolgerin im Amt, Professorin Jutta Emes, auf der Bühne an der Neuen Mensa. Und die künftige Wahl-Freibergerin aus Weimar hat...