  • Was haben die Kandidaten zur Zukunft für Kinder, Schulen, Kultur zu sagen? - Was Freiberger vor der Wahl wissen wollen

Alle Plätze besetzt zum Wahlforum: Die Freiberger OB-Kandidaten stellten sich bei der „Freie Presse“-Debatte den Fragen der Bürger.
Alle Plätze besetzt zum Wahlforum: Die Freiberger OB-Kandidaten stellten sich bei der „Freie Presse“-Debatte den Fragen der Bürger.
Freiberg
Was haben die Kandidaten zur Zukunft für Kinder, Schulen, Kultur zu sagen? - Was Freiberger vor der Wahl wissen wollen
Von Mathias Herrmann
Zur Wahldebatte der „Freien Presse" zur Oberbürgermeisterwahl Freiberg stellten sich die Kandidaten den Fragen der Bürger. Eine Umfrage ergab: Den Wählern waren Themen aus dem Alltag wichtig.

Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Städtischer Festsaal, fünf Kandidaten und ein Publikum, das sich aktiv beteiligte: Die Wahldebatte der „Freien Presse“ vor der Freiberger Oberbürgermeisterwahl am 28. September wurde von Zuschauern als Erfolg gewertet.
