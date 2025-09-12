Was haben die Kandidaten zur Zukunft für Kinder, Schulen, Kultur zu sagen? - Was Freiberger vor der Wahl wissen wollen

Freiberg
Zur Wahldebatte der „Freien Presse" zur Oberbürgermeisterwahl Freiberg stellten sich die Kandidaten den Fragen der Bürger. Eine Umfrage ergab: Den Wählern waren Themen aus dem Alltag wichtig.
Ein bis auf den letzten Platz gefüllter Städtischer Festsaal, fünf Kandidaten und ein Publikum, das sich aktiv beteiligte: Die Wahldebatte der „Freien Presse“ vor der Freiberger Oberbürgermeisterwahl am 28. September wurde von Zuschauern als Erfolg gewertet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.