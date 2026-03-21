Was in Freiberg verhandelt wird: Diebstahl bei Meyer Burger und OB-Beleidigung

Freiberg
Den Richtern in der Silberstadt wird in der Woche ab dem 23. März wieder eine Reihe von Strafverfahren vorgelegt. Hier eine Auswahl der angesetzten Prozesse.
Montag ab 9.30 Uhr: Vor dem Schöffengericht müssen sich drei Männer wegen Diebstahls verantworten. Dem Trio wird vorgeworfen, im März 2024 vom Betriebsgelände der Firma Meyer Burger einen rund 40.000 Euro teuren Gabelstapler entwendet zu haben. Zwei der Angeklagten sollen zudem im gleichen Monat bei dem gleichen Hersteller von...
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