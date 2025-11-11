Was ist der schönste Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen? Ihre Meinung ist gefragt

Weihnachtslieder klingen durch die Altstadt, während Menschenmengen den Freiberger Christmarkt besuchen. Doch welcher Markt ist Ihr Favorit?

Freiberg.

Weihnachtslieder, Mandelduft und Lichterglanz: In diesem Jahr sucht die „Freie Presse“ den schönsten Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen. Der Freiberger Christmarkt gilt vielen als einer der schönsten in der Region, ja sogar in der ganzen Bundesrepublik. Davon zeugen auch jedes Jahr Scharen von Besuchern. Aber vielleicht haben auch Sie einen anderen Lieblingsmarkt im Landkreis? Welcher Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen hat für Sie das ganz besondere Flair? Und warum zieht es Sie im Advent zu diesem Platz? Teilen Sie uns Ihre Meinung und Begründung mit und schicken Sie uns Ihre Antwort per Mail an [email protected]. Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen. (hh)