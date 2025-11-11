Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Christmarkt in Freiberg. Was ist der schönste Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen? Bild: Wieland Josch
Der Christmarkt in Freiberg. Was ist der schönste Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen? Bild: Wieland Josch
Freiberg
Was ist der schönste Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen? Ihre Meinung ist gefragt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Weihnachtslieder klingen durch die Altstadt, während Menschenmengen den Freiberger Christmarkt besuchen. Doch welcher Markt ist Ihr Favorit?

Freiberg.

Weihnachtslieder, Mandelduft und Lichterglanz: In diesem Jahr sucht die „Freie Presse“ den schönsten Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen. Der Freiberger Christmarkt gilt vielen als einer der schönsten in der Region, ja sogar in der ganzen Bundesrepublik. Davon zeugen auch jedes Jahr Scharen von Besuchern. Aber vielleicht haben auch Sie einen anderen Lieblingsmarkt im Landkreis? Welcher Weihnachtsmarkt in Mittelsachsen hat für Sie das ganz besondere Flair? Und warum zieht es Sie im Advent zu diesem Platz? Teilen Sie uns Ihre Meinung und Begründung mit und schicken Sie uns Ihre Antwort per Mail an [email protected]. Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen. (hh)

