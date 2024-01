Was macht ein Produktionstechnologe? Berufliches Schulzentrum in Freiberg stellt neuen Beruf vor

Das BSZ „Julius Weisbach“ präsentiert am 3. Februar Ausbildungsmöglichkeiten sowie den Werdegang am Beruflichen Gymnasium.

Freiberg.

Das Berufliche Schulzentrum für Technik und Wirtschaft „Julius Weisbach“ in Freiberg stellt am 3. Februar die Ausbildungsmöglichkeiten in den Berufsbereichen sowie den Werdegang am Beruflichen Gymnasium vor. Unter anderem können sich Interessierte zum neuen Beruf Produktionstechnologe informieren. Ausgebildet werden im Haus unter anderem Berg- und Maschinenmänner und -frauen, Elektroniker, Mechatroniker, Kraftfahrzeugmechatroniker. Ab 9 Uhr präsentieren sich im Saal des BSZ etwa zehn Ausbildungsbetriebe mit konkreten Stellenangeboten, teilt Schulleiter Frank Wehrmeister mit. Das Berufliche Gymnasium bietet zwei Vorträge – 9 bis 11 Uhr sowie 11 bis 13 Uhr – inklusive eines Rundgangs durch das Schulhaus an. (bk)