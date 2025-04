Was man in Mittelsachsen gesehen haben muss: Die Schornsteine von Muldenhütten

Hinter der Landschaft von Muldenhütten steckt eine jahrhundertealte Industriegeschichte. Der Industriearchäologe Helmuth Albrecht erklärt die Entstehungsgeschichte - und die vielen Rauchabzüge.

Muldenhütten kommt nicht vor in der Liste der Dinge, die ich mir in Mittelsachsen unbedingt anschauen soll. Doch bei jeder Fahrt nach Freiberg ziehen die beiden riesigen Schornsteine am Zugfenster vorbei. Gleich daneben liegt die Bahnstation - naheliegend, hier auszusteigen und dieser Doppel-Landmarke einmal auf den Grund zu gehen. Die Neugier...