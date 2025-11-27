Wegen E-Scooter-Fahren vorm Freiberger Amtsgericht: Was erlaubt ist und was nicht

E-Scooter sind wie Fahrräder? Nicht ganz. In Freiberg ist ein Mann vor Gericht gelandet, weil er in einer Kontrolle keinen Führerschein zeigen konnte. Welche überraschenden Vorgaben es noch gibt.

E-Scooter sind inzwischen überall: Auf der Straße, in Bus und Bahn oder auf Fahrradtouren. Kein Wunder, denn sie sind leicht zu steuern, leicht zu tragen und transportieren mit wenig Anstrengung zum Ziel. Wer einen benutzt, sollte sich jedoch sein Modell genau anschauen. In in einer Verkehrskontrolle mit E-Scooter konnte ein Mann weder eine... E-Scooter sind inzwischen überall: Auf der Straße, in Bus und Bahn oder auf Fahrradtouren. Kein Wunder, denn sie sind leicht zu steuern, leicht zu tragen und transportieren mit wenig Anstrengung zum Ziel. Wer einen benutzt, sollte sich jedoch sein Modell genau anschauen. In in einer Verkehrskontrolle mit E-Scooter konnte ein Mann weder eine...