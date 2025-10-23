Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So sieht der neue Adventskalender des Lions Club Freiberg aus.
So sieht der neue Adventskalender des Lions Club Freiberg aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Update
Freiberg
Weihnachten kommt näher: Lions Club Freiberg präsentiert Adventskalender
Redakteur
Von Wieland Josch
Er ist einer der beliebtesten Adventskalender der Region. Denn er bietet nicht nur ein schönes Freiberg-Motiv, sondern auch Gewinnchancen.

Es weihnachtet wieder sehr. In gut einem Monat eröffnet der Freiberger Christmarkt und kurz darauf startet der Dezember. Mit ihm öffnen sich die Türchen der Adventskalender. Von denen gibt es viele. Doch einer ist vor allem in Freiberg und Umgebung sehr beliebt: Der Adventskalender des Lions Club Freiberg. Und der ist ab sofort auf dem Markt...
