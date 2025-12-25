Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren

Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.

