Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich. Bild: Schlenkrich
Freiberg
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Von Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.

Kurz vor Mitternacht ist am Heiligabend im Kreiskrankenhaus (KKH) Freiberg das Weihnachtsbaby 2025 geboren worden: Lasse Lauckner kam am 24. Dezember 2025 um 23.25 Uhr zur Welt. Für Alina Lauckner (33) und Felix Karst (36) aus Hainichen ist es das erste Kind. Der Junge wog 3320 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Die Geburt verlief natürlich.
