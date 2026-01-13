Weihnachtsbaum entsorgen in Freiberg: Wann und wo es möglich ist

Weihnachten ist vorbei. Zeit, den Baum zu entsorgen. Die Stadt Freiberg hat Flächen und Zeiten ausgewiesen.

Wer seinen Weihnachtsbaum noch hat, kann ihn vom Tiefbauamt Freiberg entsorgen lassen. Mitarbeiter wie David Müller sammeln die Nadelbäume, die an den Sammelplätzen liegen, ein und bringen sie zum Wertstoffhof an der Frauensteiner Straße. Die 15 Sammelplätze sind an den DSD-Altglassammelcontainern in Zug, Kleinwaltersdorf und Halsbach. Das...