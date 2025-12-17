Weihnachtskonzert in der Kirche Wegefarth

Freiberg
Der Männerchor Oberschöna wird am Sonntag von weiteren Musikern unterstützt.
Der Männerchor Oberschöna lädt am Sonntag um 17 Uhr zum Weihnachtskonzert in die Kirche Wegefarth ein. Im Kerzenschein erklingen in dem weihnachtlichen Gotteshaus bekannte aber auch neuere Melodien und Songs mit Instrumentalisten wie „Die Christrose“ und „Stille Nacht“. Neben dem Männerchor Oberschöna wirken auch das Duo Annina Eger...
