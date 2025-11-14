Weil ein Zug-Upgrade hakt: Von und nach Holzhau fahren weiter oft Busse

Auf der Linie RB83 von Freiberg nach Holzhau fehlt der FEG derzeit ein Zug, und das länger als geplant. Reisende müssen mit Busfahrten vorlieb nehmen.
Die Freiberger Eisenbahngesellschaft (FEG) setzt in den kommenden zwei Wochen weiterhin auf zahlreichen Fahrten zwischen Freiberg und Holzhau und retour Busse statt Züge ein. Wie die FEG mitteilte, betrifft das auch Fahrten am Nachmittag und Abend am Wochenende 15./16. November. Auch in der Woche vom 24. bis 30. November sei mit Einschränkungen zu rechnen. Grund seien „weitere Verzögerungen“ beim Instandhalter beim Umbau eines Fahrzeugs. Die FEG bittet ihre Fahrgäste um Verständnis für die anstehenden Einschränkungen. Die Umbauten seien notwendig, „um einen stabilen und komfortablen Betrieb in den nächsten Jahren auf der Strecke Freiberg – Holzhau“ anbieten zu können. (kru)