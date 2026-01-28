Welterbe entdecken: Gewinnspiele für Familien in Freiberg

Die Silberstadt lädt mit dem Magazin „Silberstädter“ und einem Kinderstadtplan zur Rätseltour ein. Teilnehmern winken Preise und Erlebnisse.

In Freiberg verbindet das Magazin „Silberstädter“ zusammen mit dem Kinderstadtplan Wissenswertes über das Unesco-Welterbe mit interaktiven Gewinnspielen. Familien und Entdecker erkunden dabei spielerisch die Bergbaugeschichte. Ein aktuelles Beispiel ist eine junge Besucherin aus Thüringen, die sämtliche zehn Stempelstationen, darunter die...