Wenn Außerirdische im Freiberger Dom landen: Schüler inspirieren Star-Komponistin Cathy Milliken

Mozart kennt jeder. Aber wie geht Komponieren eigentlich? Und was braucht es für den ganz großen Auftritt? Schüler der Silbermann-Schule arbeiten gerade an ihrem Part des Familienkonzertes am 17. Mai.

Stella und Marlene sind so aufgeregt! Wenn sie sich gut anstellen, werden sie im großen Freiberger Dom auftreten. Aber erst mal ist Üben angesagt. Die zehnjährigen Mädchen gehen in die vierte Klasse der Gottfried-Silbermann-Grundschule in Freiberg. Zu Besuch im Musikunterricht ist zurzeit Cathy Milliken. Die Australierin ist eine bekannte... Stella und Marlene sind so aufgeregt! Wenn sie sich gut anstellen, werden sie im großen Freiberger Dom auftreten. Aber erst mal ist Üben angesagt. Die zehnjährigen Mädchen gehen in die vierte Klasse der Gottfried-Silbermann-Grundschule in Freiberg. Zu Besuch im Musikunterricht ist zurzeit Cathy Milliken. Die Australierin ist eine bekannte...