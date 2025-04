Wenn Auto auf Reh und Wildschwein trifft: Mehr Wildunfälle in Mittelsachsen

Bei Zusammenstößen mit Tieren auf der Fahrbahn sind in Mittelsachsen immer mehr Menschen verletzt worden. Auf einer Strecke im Landkreis häufen sich Unfälle auffällig.

Nach der winterlichen „Fastenzeit“ gehen die Tiere nun wieder auf Futtersuche und überqueren häufiger Straßen. So wächst die Gefahr von Wildunfällen. Deren Anzahl ist in Mittelsachsen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, wie auch die Anzahl der dabei verletzten Menschen. Laut Unfallstatistik der Polizeidirektion Chemnitz wurden...