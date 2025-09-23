Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie kämpft die Polizei gegen Cyberkriminalität? Darum geht es in einem Vortrag in Freiberg.
Wie kämpft die Polizei gegen Cyberkriminalität? Darum geht es in einem Vortrag in Freiberg. Bild: Armer/dpa
Wie kämpft die Polizei gegen Cyberkriminalität? Darum geht es in einem Vortrag in Freiberg.
Wie kämpft die Polizei gegen Cyberkriminalität? Darum geht es in einem Vortrag in Freiberg. Bild: Armer/dpa
Freiberg
Wenn Kriminelle verschlüsseln: Vortrag in Freiberg über die Herausforderungen für die Polizei
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Referent Erik Berger berichtet am Donnerstag in Freiberg, wie die Polizei in der digitalen Welt ermittelt. Welche Grenzen setzt der Datenschutz?

Moderne Kommunikationswege wie Messenger-Dienste, verschlüsselte Telefonate oder Chats in Online-Spielen: Wie laufen die Ermittlungen der Polizei vor diesem Hintergrund? Darum geht es am Donnerstag, 25. September, ab 17 Uhr, Robotik-Labor „Robolab“ der TU Bergakademie Freiberg, Burgstraße 36. Referent ist Erik Berger, der Fachbereichsleiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
15:15 Uhr
1 min.
Zwei Einbrüche in geparkte Autos in Freiberg
Bei beiden Autos wurden Scheiben eingeschlagen.
Die Polizei prüft, ob beide Taten zusammenhängen und rät, niemals Wertsachen im Auto zurückzulassen.
Michael Brandenburg
15:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Seniorin im Garten durch Steinwurf verletzt
Die Polizei hofft auf Zeugen des Steinwurfs.
Zu dem Fall von gefährlicher Körperverletzung, der sich bereits Ende Juni ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei jetzt Zeugen.
Michael Brandenburg
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel