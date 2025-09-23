Wenn Kriminelle verschlüsseln: Vortrag in Freiberg über die Herausforderungen für die Polizei

Referent Erik Berger berichtet am Donnerstag in Freiberg, wie die Polizei in der digitalen Welt ermittelt. Welche Grenzen setzt der Datenschutz?

Moderne Kommunikationswege wie Messenger-Dienste, verschlüsselte Telefonate oder Chats in Online-Spielen: Wie laufen die Ermittlungen der Polizei vor diesem Hintergrund? Darum geht es am Donnerstag, 25. September, ab 17 Uhr, Robotik-Labor „Robolab" der TU Bergakademie Freiberg, Burgstraße 36. Referent ist Erik Berger, der Fachbereichsleiter...