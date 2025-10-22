Wenn Roland Kaiser ruft, dann kommen die Fans in Freiberg: „Manchmal möchte ich schon mit dir“

Das Kinopolis zeigt den Konzertfilm „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“. Der Film präsentiert die größten Hits und gibt persönliche Einblicke. - Das Echo in Freiberg ist groß.

Der Kaiser rief und es füllte sich das Freiberger Kinopolis: Am Dienstag feierte der Konzertfilm „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" auch in Freiberg seine Premiere. Gleich zwei Vorstellungen lockten rund 250 erwartungsvolle und gespannte Schlagerfans in das Lichtspielhaus. Schon mit den ersten Takten des Films brach die...