„Wenn wir nichts machen, findet nichts statt“: Neujahrsgrillen in Weigmannsdorf im Erzgebirge

Weigmannsdorf. Der Heimatverein des Ortsteils der Gemeinde Lichtenberg organisiert das Neujahrsgrillen als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Mit den Erlösen wird auch der Erhalt des Vereinshauses finanziert.

FP: Beim Neujahrsgrillen des Heimatvereins steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Was macht diese Veranstaltung zum Jahresbeginn so besonders?