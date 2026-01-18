„Wenn wir nichts machen, findet nichts statt“: Neujahrsgrillen in Weigmannsdorf im Erzgebirge

Freiberg
Weigmannsdorf. Der Heimatverein des Ortsteils der Gemeinde Lichtenberg organisiert das Neujahrsgrillen als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Mit den Erlösen wird auch der Erhalt des Vereinshauses finanziert.
FP: Beim Neujahrsgrillen des Heimatvereins steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Was macht diese Veranstaltung zum Jahresbeginn so besonders?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.