Wie man mit 100 Jahren seinen Humor bewahrt: der Freiberger Siegfried Jäckel

Geboren 1925 in Dresden, schildert Siegfried Jäckel in seinen Schriften eine bewegte Jugend. Von Kriegszeiten bis zur journalistischen Karriere bei der „Freien Presse“ – seine Erlebnisse fesseln.

Er sitzt in einem großen Sessel in seinem Freiberger Wohnzimmer und plaudert - erzählt humorvoll Geschichten aus seinem Leben. Manchmal überlegt er kurz, um die Erlebnisse den richtigen Jahren zuzuordnen. Dann lacht der 1,62 Meter große Mann und fixiert mit wachen Augen sein Gegenüber, zuckt die Schultern, bevor er sagt: „Das ist eben jetzt...