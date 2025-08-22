Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Freiberger Schüler umringen mit ihren Entwürfen Lehrerin Kathrin Philipp.
Die Freiberger Schüler umringen mit ihren Entwürfen Lehrerin Kathrin Philipp. Bild: Wieland Josch
Die Freiberger Schüler umringen mit ihren Entwürfen Lehrerin Kathrin Philipp.
Die Freiberger Schüler umringen mit ihren Entwürfen Lehrerin Kathrin Philipp. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Wie viel Welterbe gibt es in Deutschland? Schüler aus Freiberg bereiten Ausstellung vor
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“ werden Schüler aus der Partnerstadt Pribram erwartet. Man will sie mit einer Ausstellung überraschen.

An der Unesco-Projektschule „Gottfried Pabst von Ohain“ laufen die Vorbereitungen für eine Ausstellung. Die Oberschüler der achten Klassenstufe haben sich mit den Welterbestätten in Deutschland beschäftigt, ausgehend vom Welterbe Montanregion Erzgebirge. „Bisher konzentrierten wir uns auf unsere Region“, so Initiatorin Kathrin Philipp....
