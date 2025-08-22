Wie viel Welterbe gibt es in Deutschland? Schüler aus Freiberg bereiten Ausstellung vor

An der Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“ werden Schüler aus der Partnerstadt Pribram erwartet. Man will sie mit einer Ausstellung überraschen.

An der Unesco-Projektschule „Gottfried Pabst von Ohain" laufen die Vorbereitungen für eine Ausstellung. Die Oberschüler der achten Klassenstufe haben sich mit den Welterbestätten in Deutschland beschäftigt, ausgehend vom Welterbe Montanregion Erzgebirge. „Bisher konzentrierten wir uns auf unsere Region", so Initiatorin Kathrin Philipp....