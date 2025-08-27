Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Wie weiter mit dem Tivoli in Freiberg? Kommt ein Hotelneubau? Kandidaten zur OB-Wahl machen Vorschläge

Der große Saal des Konzert- und Ballhauses Tivoli in Freiberg.
Der große Saal des Konzert- und Ballhauses Tivoli in Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Der große Saal des Konzert- und Ballhauses Tivoli in Freiberg.
Der große Saal des Konzert- und Ballhauses Tivoli in Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Wie weiter mit dem Tivoli in Freiberg? Kommt ein Hotelneubau? Kandidaten zur OB-Wahl machen Vorschläge
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das altehrwürdige Tivoli gehört fest zu Freiberg. Allerdings gibt es jetzt neue Ideen zur Betreiberform. Und wie sehen die fünf OB-Kandidaten einen Hotelneubau gleich nebenan?

Das Freiberger Konzert- und Ballhaus Tivoli ist für viele Freiberger ein Ort, mit dem sie nicht nur die Erinnerungen an großartige Konzerte und Aufführungen verbinden. Es ist ihnen darüber hinaus eine hoch emotionale Herzensangelegenheit. Legendenstatus erwarb sich das Tivoli als der Ort, an dem die „Puhdys“ im November 1969 ihr erstes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
4 min.
Fragen an die fünf Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl: Braucht Freiberg mehr Radwege?
Soll Freiberg radfahrerfreundlicher werden? Eine Frage, viele Antworten.
In punkto Radfahrerfreundlichkeit gibt es in der Silberstadt noch Luft nach oben. Was wollen die fünf OB-Kandidaten im Falle ihrer Wahl daran verbessern? Die „Freie Presse“ fragte nach.
Wieland Josch
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
16.08.2025
4 min.
Von Inhalten, Themen und Wahldebatte: Oberbürgermeister-Wahlkampf in Freiberg ist gestartet
Freibergs OB-Kandidaten v.l.: Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Philipp Preißler, Christian Pudack und Jens Uhlemann.
Am 28. September findet der erste Wahlgang für das neue Oberhaupt Freibergs statt. Die „Freie Presse“ unterstützt mit einer Wahldebatte dabei, sich ein Bild von den fünf Kandidaten zu machen.
Wieland Josch
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel