Wie weiter mit dem Welterbe-Besucherzentrum in Freiberg?

Ein Banner weist seit Dezember 2021 darauf hin, dass das Besucherzentrum des Unesco-Welterbes Montanregion Erzgebirge in Freiberg entstehen soll. Doch nun sind die Pläne erneut ein Thema.

Welterbe beinahe rund um die Uhr, sieben Tage die Woche: In den geplanten Welterbe-Besucherzentren in der Montanregion Erzgebirge sollen sich Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr über das Unesco-Welterbe informieren können. In den großen Erzgebirgsstädten sollen die Anlaufpunkte für Interessierte entstehen.