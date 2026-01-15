Wie weiter nach der Grundschule?: Das Gymnasium Brand-Erbisdorf stellt sich vor

Freiberg
Das Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf lädt für Freitag zum Tag des offenen Abends ein. Eltern und Schüler können sich vor Ort ein Bild über die Schule machen.
Wie weiter nach der vierten Klasse? Welche Schulart passt für mein Kind, und wo entwickelt es sich am Besten? Viele Eltern von Grundschülern stellen sich jetzt die Frage, auf welche Schule ihr Kind nach der Grundschule wechseln soll. Eine Orientierung kann der Abend der offenen Tür am 16. Januar von 16 bis 18 Uhr am Bernhard-von-Cotta-Gymnasium...
