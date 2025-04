Wiedersehen in Neuhausen: Chöre aus Pilsen und Olbernhau gemeinsam auf der Bühne

Der Olbernhauer Chorleiter Torsten Reichelt freut sich auf das Wiedersehen. Die Neuhausener Kirche wird am 5. April zum Treffpunkt alter und neuer Chormitglieder.

Der Chor Mariella aus Pilsen und der Schulchor des Gymnasiums Olbernhau geben am Sonnabend, 5. April, ab 17 Uhr ein Konzert in der Kirche Neuhausen. Die Freude auf das Wiedersehen ist groß. Es ist schon über ein Jahr her, dass der Chor Mariella aus dem tschechischen Pilsen in der Kirche in Neuhausen seine Visitenkarte abgegeben hat.