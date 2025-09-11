Windkraft-Ausbau in Mittelsachsen: Ziele sollen korrigiert werden

Geht es nach dem mehrheitlichen Willen der Kreisräte, sollte der Gesetzgeber im Bund die Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien revidieren. Der Beschluss erscheint einer Fraktion als „Placebo“.

Das Thema Windkraft treibt die Menschen in Mittelsachsen um. Landrat Sven Krüger (ptl.) weiß das, weil seine Behörde nahezu täglich Beschwerden, Protestnoten und Einwände von Bürgerinitiativen erreichen, welche sich gegen den Neubau von Windrädern stemmen. Am Mittwochabend konnte man schon zu Beginn der Sitzung des mittelsächsischen... Das Thema Windkraft treibt die Menschen in Mittelsachsen um. Landrat Sven Krüger (ptl.) weiß das, weil seine Behörde nahezu täglich Beschwerden, Protestnoten und Einwände von Bürgerinitiativen erreichen, welche sich gegen den Neubau von Windrädern stemmen. Am Mittwochabend konnte man schon zu Beginn der Sitzung des mittelsächsischen...