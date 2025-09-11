Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mittelsachsens größtes Windrad steht im Windpark Königshain-Wiederau. Weitere Neubauvorhaben sieht eine Mehrheit im Kreistag nun kritisch.
Mittelsachsens größtes Windrad steht im Windpark Königshain-Wiederau. Weitere Neubauvorhaben sieht eine Mehrheit im Kreistag nun kritisch. Bild: Jan Leißner/Archiv
Freiberg
Windkraft-Ausbau in Mittelsachsen: Ziele sollen korrigiert werden
Redakteur
Von Jan Leißner
Geht es nach dem mehrheitlichen Willen der Kreisräte, sollte der Gesetzgeber im Bund die Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien revidieren. Der Beschluss erscheint einer Fraktion als „Placebo“.

Das Thema Windkraft treibt die Menschen in Mittelsachsen um. Landrat Sven Krüger (ptl.) weiß das, weil seine Behörde nahezu täglich Beschwerden, Protestnoten und Einwände von Bürgerinitiativen erreichen, welche sich gegen den Neubau von Windrädern stemmen. Am Mittwochabend konnte man schon zu Beginn der Sitzung des mittelsächsischen...
