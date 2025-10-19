Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Mauert das Landratsamt?

Der Ärger über die beiden Windkraftanlagen im Ortsteil der Gemeinde Oberschöna ist groß. Anwohner klagen seit Wochen über unerträglichen Lärm - vor allem nachts. Was unternehmen die Behörden?

Das Landratsamt Mittelsachsen hält sich mit Informationen zum Windpark Kleinschirma zurück. Pressesprecher André Kaiser hat eine am Mittwoch von der „Freien Presse" gestellte Anfrage zu den beiden Windkraftanlagen der Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG bislang nicht beantwortet.