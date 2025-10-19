Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beiden Windkraftanlagen bei Kleinschirma nahe Freiberg sind vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen.
Die beiden Windkraftanlagen bei Kleinschirma nahe Freiberg sind vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen.
Freiberg
Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Mauert das Landratsamt?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ärger über die beiden Windkraftanlagen im Ortsteil der Gemeinde Oberschöna ist groß. Anwohner klagen seit Wochen über unerträglichen Lärm - vor allem nachts. Was unternehmen die Behörden?

Das Landratsamt Mittelsachsen hält sich mit Informationen zum Windpark Kleinschirma zurück. Pressesprecher André Kaiser hat eine am Mittwoch von der „Freien Presse“ gestellte Anfrage zu den beiden Windkraftanlagen der Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG bislang nicht beantwortet.
