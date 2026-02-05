Winterfreuden in Tharandt: Naturmarkt mit Apfelpunsch und mehr

Freiberg
Der Naturmarkt in Tharandt öffnet seine Pforten: Am 7. Februar gibt es frische regionale Erzeugnisse – und einen Stand mit somalischen Spezialitäten.
Frische Produkte gibt es am Samstag, 7. Februar, wieder auf dem Naturmarkt Tharandt. Er findet von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 statt. Alkoholfreien Apfelpunsch gibt es am Stand der Johannishöhe. In der Box zum Mitnehmen oder auch heiß direkt zum Aufwärmen auf dem Naturmarkt. „Hergestellt aus Äpfeln von Bäumen, die wir...
