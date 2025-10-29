Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Detlef Müller
Bild: Detlef Müller
Freiberg
Winterliche Märchenwelten in Freiberg: Hänsel und Gretel kehren zurück
Redakteur
Von Babette Philipp
Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ verzaubert ab 2. November erneut die Zuschauer. Eine gekürzte Fassung richtet sich an die Jüngsten.

Winterzeit ist Märchenzeit. Daher ist ab 2. November Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ wieder auf der Bühne in Freiberg zu sehen. Mit dieser Familienoper gibt es in der Inszenierung von Sergio Raonic Lukovic am 2. November um 17 Uhr ein Wiedersehen. Auch in diesem Jahr ist die Oper sowohl in der kompletten Version als...
