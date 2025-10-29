Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wir hatten alles abgearbeitet – und plötzlich kam der Ernstfall“: Einsatz bei Unfall während Feuerwehrübung in Mulda

Ein Pkw rutschte am 25. Oktober zwischen Mulda und Dorfchemnitz einen Hang hinab.
Ein Pkw rutschte am 25. Oktober zwischen Mulda und Dorfchemnitz einen Hang hinab. Bild: Saring/Gemeinde Mulda
Ein Pkw rutschte am 25. Oktober zwischen Mulda und Dorfchemnitz einen Hang hinab.
Ein Pkw rutschte am 25. Oktober zwischen Mulda und Dorfchemnitz einen Hang hinab. Bild: Saring/Gemeinde Mulda
Freiberg
„Wir hatten alles abgearbeitet – und plötzlich kam der Ernstfall“: Einsatz bei Unfall während Feuerwehrübung in Mulda
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Hochwasserschutz-Übung in Mulda wurde es plötzlich ernst: ein Verkehrsunfall. „Binnen Sekunden waren wir im Realbetrieb“, so Gemeindewehrleiter Gerd Saring.

Die jüngste Hochwasserschutz-Übung in Mulda ist zum Härtetest geworden. Während an Pumpschächten geübt wurde, verunglückte am 25. Oktober zwischen Mulda und Dorfchemnitz ein Auto und stürzte den Hang hinab. „Binnen Sekunden waren wir vom Planspiel im Realbetrieb“, sagt Gemeindewehrleiter Gerd Saring. Die Kräfte brachen die Übung ab,...
