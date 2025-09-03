Wirtschaft, Handel, Ortsumgehung: Erstmals diskutieren die fünf Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg miteinander

Freiberg
Der Freiberger Gewerbeverein hatte die Kandidaten zur Diskussion ins Freiberger Tivoli eingeladen. Handel und Gewerbegebiete standen dabei im Mittelpunkt. Welche neuen Vorschläge wurden gemacht?
Es war das erste öffentliche Zusammentreffen aller fünf Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Freiberg. Der Freiberger Gewerbeverein hatte Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabhängig), Christian Pudack (parteilos), Philipp Preißler (parteilos) und Jens Uhlemann (AfD) ins Konzert- und Ballhaus Tivoli eingeladen, um ihnen vor allem...
