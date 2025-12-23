Witze und Geschichten: Wie eine Aktion weihnachtliche Freude ins Kreiskrankenhaus Freiberg bringt

Viele Menschen verbringen die Feiertage in einem Krankenhaus. Um ihnen ein wenig Weihnachtsgefühl zu geben, haben sich Grundschüler aus Freiberg etwas ausgedacht.

In den letzten Jahren hat sich eine weihnachtliche Partnerschaft entwickelt, und zwar zwischen dem Kreiskrankenhaus Freiberg und der Freiberger Grundschule „Theodor Körner". „Die Kinder der Chor- und Theatergruppe haben bereits zwei Mal zur Weihnachtsfeier unserer Senioren ein Programm aufgeführt", erzählt Claudia Steinbach vom KKH....