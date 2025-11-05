Wo sich ganz Brand-Erbisdorf am Wochenende trifft – und noch mehr Tipps für Mittelsachsen

Liebe trifft Literatur, Klassik trifft Schlager, Jung trifft Alt: Mittelsachsen bietet am Wochenende spannende Begegnungen. Folgende Veranstaltungen gibt es.

Hobby- und Vereinsausstellung in Brand-Erbisdorf: Am Wochenende öffnet die Stadthalle Brand-Erbisdorf von 10 bis 17 Uhr ihre Türen für die Hobby- und Vereinsausstellung. Am Stand des Umwelt- und Energievereins gibt es Tipps, wie man Rasen in eine Blühwiese verwandelt. Am Sonntag, 10 Uhr treten die Ropeskipper „The Saxon Kangaroos“ auf, um...