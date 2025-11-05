Wo sich ganz Brand-Erbisdorf am Wochenende trifft – und noch mehr Tipps für Mittelsachsen

Freiberg
Liebe trifft Literatur, Klassik trifft Schlager, Jung trifft Alt: Mittelsachsen bietet am Wochenende spannende Begegnungen. Folgende Veranstaltungen gibt es.
Hobby- und Vereinsausstellung in Brand-Erbisdorf: Am Wochenende öffnet die Stadthalle Brand-Erbisdorf von 10 bis 17 Uhr ihre Türen für die Hobby- und Vereinsausstellung. Am Stand des Umwelt- und Energievereins gibt es Tipps, wie man Rasen in eine Blühwiese verwandelt. Am Sonntag, 10 Uhr treten die Ropeskipper „The Saxon Kangaroos“ auf, um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.