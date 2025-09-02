Wohnungen für Geflüchtete in Brand-Erbisdorf: Was ist aus den Plänen geworden?

Freiberg
In die Fabrikstraße 2-4 in der Bergstadt sollten Asylsuchende einziehen. Das rief Befürchtungen, Ängste und Protest hervor. Was ist geblieben? Sucht der Landkreis überhaupt noch Wohnungen?
Fast anderthalb Jahre ist es her, dass Menschen plötzlich googelten, wo in Brand-Erbisdorf die Fabrikstraße 2-4 liegt. Im Frühjahr 2024 wurde bekannt, dass der Landkreis Mittelsachsen Interesse daran hat, die Immobilie zu kaufen und Asylsuchende einziehen zu lassen.
