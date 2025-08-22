Wolfgang Bosbach in Freiberg: Über Zuwanderung ohne Tabus diskutieren

Freiberg
Der bekannte CDU-Politiker ist am Donnerstagabend nach Freiberg gekommen, um über Zuwanderung und Integration zu sprechen. Dabei konzentrierte sich das ehemalige Bundestagsmitglied auf rechtliche Grundlagen für Asyl.
Aus der aktiven Politik hat sich Wolfgang Bosbach zurückgezogen, ist aber bis heute einer bekanntesten CDU-Politiker in Deutschland. Am Donnerstag ist der 73-Jährige auf Einladung von Steve Ittershagen, OB-Wahlkandidat der CDU, nach Freiberg gekommen, um am Abend im Städtischen Festsaal vor annähernd 100 Gästen über das Thema Zuwanderung zu...
