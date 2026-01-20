MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Zaubern können wir nicht“: Neuer Regiobus-Chef will trotz Geldmangel so viele PS wie möglich auf die Straße bringen

Der neue Geschäftsführer der Regiobus Mittelsachsen, Stefan Löwe, steht vor mehreren Herausforderungen.
Der neue Geschäftsführer der Regiobus Mittelsachsen, Stefan Löwe, steht vor mehreren Herausforderungen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Geschäftsführer Stefan Löwe an seinem neuen Arbeitsplatz.
Geschäftsführer Stefan Löwe an seinem neuen Arbeitsplatz. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Hartmannsdorfer Gewerbegebiet wird ein neuer Betriebshof von Regiobus gebaut, wo hier noch eine Wiese zu sehen ist.
Im Hartmannsdorfer Gewerbegebiet wird ein neuer Betriebshof von Regiobus gebaut, wo hier noch eine Wiese zu sehen ist. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Der neue Geschäftsführer der Regiobus Mittelsachsen, Stefan Löwe, steht vor mehreren Herausforderungen.
Der neue Geschäftsführer der Regiobus Mittelsachsen, Stefan Löwe, steht vor mehreren Herausforderungen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Geschäftsführer Stefan Löwe an seinem neuen Arbeitsplatz.
Geschäftsführer Stefan Löwe an seinem neuen Arbeitsplatz. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Hartmannsdorfer Gewerbegebiet wird ein neuer Betriebshof von Regiobus gebaut, wo hier noch eine Wiese zu sehen ist.
Im Hartmannsdorfer Gewerbegebiet wird ein neuer Betriebshof von Regiobus gebaut, wo hier noch eine Wiese zu sehen ist. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Freiberg
„Zaubern können wir nicht“: Neuer Regiobus-Chef will trotz Geldmangel so viele PS wie möglich auf die Straße bringen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erwartungen an den neuen Regiobus-Chef Stefan Löwe sind groß. Doch was er in Hoyerswerda geleistet hat, lässt sich nicht einfach auf Mittelsachsen übertragen. Zumindest ein Problem scheint fast gelöst.

In Hoyerswerda ist Stefan Löwe etwas gelungen, was auch der Regiobus Mittelsachsen gut zu Gesicht stehen würde: Nach sechs Jahren unter seiner Leitung verbuchte die kommunale Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda fast 70 Prozent mehr Fahrgäste. Es wurden Linienpläne im Stadtverkehr dem Bedarf der Fahrgäste angepasst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Hartmannsdorf: Millionenzuschuss für hochmodernen Regiobus-Betriebshof
Regiobus-Chef Michael Tanne und Staatsministerin Regina Kraushaar mit dem Fördermittelbescheid.
Das Verkehrsunternehmen möchte in Hartmannsdorf einen neuen Betriebshof für vollelektrische Busse errichten. Auf dem Weg dahin, ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht.
Julia Grunwald
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
Mehr Artikel