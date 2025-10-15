Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehr als 600 Fälle häuslicher Gewalt sind 2024 im Landkreis Mittelsachsen registriert worden. Fast zwei Drittel der Opfer waren Frauen.
Mehr als 600 Fälle häuslicher Gewalt sind 2024 im Landkreis Mittelsachsen registriert worden. Fast zwei Drittel der Opfer waren Frauen. Bild: Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa
Freiberg
Zehn Monate Haft: Amtsgericht Freiberg ahndet häusliche Gewalt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Vor dem Schöffengericht musste sich ein 30-Jähriger aus dem Raum Freiberg verantworten. Seine Übergriffe sind kein Einzelfall im Landkreis Mittelsachsen. Was raten Fachleute den Betroffenen?

Zärtlichkeit in der Verhandlungspause, wüste Beschimpfungen nach der Urteilsverkündung: Der Vormittag im Amtsgericht Freiberg hat eine Ahnung vom Umgang des Angeklagten mit seiner Partnerin vermittelt. Wegen wiederholter Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie illegalen Drogenbesitzes hat das Schöffengericht am Montag einen...
