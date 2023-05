Zeichen gegen Antisemitismus: Freiberg hisst Flagge von Israel

Es war ein historischer Tag: Am 12. Mai 1965 nahmen die Bundesrepublik und Israel diplomatische Beziehungen auf. Zur Erinnerung werden am Freiberger Rathaus die israelische, deutsche und europäische Fahne gehisst. "Damit setzt die Stadt Freiberg ein Zeichen für die Verbundenheit mit Israel und gegen Fremdenhass und Antisemitismus", heißt es in...