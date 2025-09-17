Zeitreise in Freiberg: So ist die Schrift entstanden

Wie entwickelten sich Schriften in China, Arabien und Mittelamerika? Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg organisiert zu dem Thema einen Vortrag.

Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg lädt für Freitag, 19. September, zum Vortrag „Geschichte der Schrift – Eine kulturhistorische Betrachtung“ ein. Das kündigt der Vereinsvorsitzende Andreas Müller an. Die Schrift gehört zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Doch, wann entwickelten unsere Vorfahren eine Schrift und...