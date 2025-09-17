Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet im Brauhof Freiberg statt.
Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet im Brauhof Freiberg statt. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Zeitreise in Freiberg: So ist die Schrift entstanden
Redakteur
Von Heike Hubricht
Wie entwickelten sich Schriften in China, Arabien und Mittelamerika? Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg organisiert zu dem Thema einen Vortrag.

Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg lädt für Freitag, 19. September, zum Vortrag „Geschichte der Schrift – Eine kulturhistorische Betrachtung“ ein. Das kündigt der Vereinsvorsitzende Andreas Müller an. Die Schrift gehört zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Doch, wann entwickelten unsere Vorfahren eine Schrift und...
