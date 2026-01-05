Zeitweise Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes: Änderungen für RE 3 und RB 30 aus Freiberg sowie Umleitung der IC

In Dresden ist der Hauptbahnhof vom 9. bis 12. Januar gesperrt: Regionalexpress 3, Regionalbahn 30 und Intercity werden angepasst. Zudem fiel am 4. Januar ein IC von Dresden nach Chemnitz aus.

Fahrgäste aus Freiberg in Richtung Dresden/Berlin müssen sich auf größere Änderungen einstellen: Wegen Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk westlich des Dresdner Hauptbahnhofs ist dieser von Freitag, 9. Januar, 4 Uhr bis Montag, 12. Januar, 4 Uhr für den Zugverkehr voll gesperrt. RE 3 und RB 30 beginnen und enden in dieser Zeit in...