Zerkarien-Verdacht im Waldbad Freiberg – Badegäste machen sich rar

Verdacht auf Zerkarien im Waldbad Großer Teich in Freiberg: Nur noch wenige Gäste wagen sich ins Wasser. Die Stadt warnt, das Gesundheitsamt rät zum Duschen – und eine Familie vermisst den Balaton.

Kaum Betrieb am Großen Teich: Nach dem Verdacht auf Zerkarien meiden viele Badefreunde das Freiberger Waldbad Großer Teich. Nur vereinzelt wagen sich Besucher ins Wasser – wie ein Mann in Taucherhosen, der das kühle Nass am Montagnachmittag fast für sich allein hatte.