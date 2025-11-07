Zu rutschig bei Nässe: Leserin beklagt glatten Gehweg in Freiberg

Eine Freibergerin sorgt sich um die Sicherheit auf einem Gehweg im Bereich Leipziger Straße/Hainichener Straße. Was sagt die Stadt dazu?

Zu rutschig bei Nässe: Eine Freibergerin hat sich bei der „Freien Presse“ gemeldet, weil der Gehweg der Leipziger Straße nahe der Hainichener Straße verschmutzt und glatt ist. Eine Kontrolle ergab: Bei feuchtem Wetter ist die Stelle tatsächlich schlierig und kann leicht zur Rutschpartie werden.