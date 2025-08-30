Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zufallsbegegnung im Freiberger Krankenhaus: Zwei Seniorinnen aus Brand-Erbisdorf treffen sich nach 82 Jahren wieder

Christa Jahnert (l.) und Ruth Plattner gingen einst zusammen zur Schule. Bild: Astrid Ring
Christa Jahnert (l.) und Ruth Plattner gingen einst zusammen zur Schule. Bild: Astrid Ring
Zufallsbegegnung im Freiberger Krankenhaus: Zwei Seniorinnen aus Brand-Erbisdorf treffen sich nach 82 Jahren wieder
Von Astrid Ring
Unglaublich, aber wahr: Christa Jahnert und Ruth Plattner treffen sich nach acht Jahrzehnten zufällig wieder. Im Krankenhaus entdecken sie ihre gemeinsame Schulzeit und teilen die Erinnerungen.

Die Geschichte ist so anrührend wie unglaublich - und doch wahr: Nach 82 Jahren hat der Zufall jetzt zwei ehemalige Klassenkameradinnen zusammengeführt. In all den zurückliegenden Jahrzehnten begegneten sie sich nie, wie sie erzählen. Nun aber tauschen sie gemeinsame Erinnerungen an ihre Grundschulzeit aus und schildern ihre Lebensgeschichten....
