Zug bei Freiberg: Hoher Sachschaden bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Auf der Frauensteiner Straße hat es am Montagabend gekracht. Was bisher bekannt ist.

Zu einen Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Frauensteiner Straße im Freiberger Stadtteil Zug gekommen. Nach ersten Informationen geriet ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem Skoda-Fahrer (34) und einem Mercedes-Fahrer (27). Der...