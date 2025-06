Zuger Straße in Freiberg: Baustart und ein großer Wunsch

In dieser Woche hat die Neugestaltung der Straße in der Nähe des Freiberger Bahnhofs begonnen. Wie kommen die Anlieger mit der Baustelle zurecht?

Der Ausbau der Zuger Straße hat in dieser Woche wie angekündigt begonnen. Auf dem ersten Bauabschnitt zwischen der Einmündung in die Käthe-Kollwitz-Straße und dem Haus mit der Nummer 50 liefen am Dienstag noch vorbereitende Arbeiten. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden zunächst die Trink- und Abwasserrohre erneuert und verschiedene...