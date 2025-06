Zum Abschied aus Freiberg: Kreative Überraschung für Wesselin Gospodinov

Seine Malklasse an der Volkshochschule Mittelsachsen organisierte für Wesselin Gospodinov eine besondere Ausstellung. Er kehrt nach Bulgarien zurück.

Kursleiter Wesselin Gospodinov ist am Donnerstag von seiner Malklasse mit einer Überraschungsausstellung in der Sparkasse Freiberg verabschiedet worden. Der 63-Jährige kehrt in sein Heimatland Bulgarien zurück. Seit 1995 gab er Mal- und Zeichenkurse an der Volkshochschule Mittelsachsen (VHS).