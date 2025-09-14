Zum Schluss noch auf Nachtschicht: So schön war der Sommer in Freiberg

Mode, Genuss, eine humoristische OB-Wahl und ein Feuerwerk mitten in der Stadt - mit der 14. Freiberger Nachtschicht geht der Sommer zu Ende. Was war noch los, und worauf kann man sich jetzt freuen?

Freiberg ist die Stadt, in der die Menschen auf den Straßen tanzen. Jedenfalls, wenn die Tänzerinnen des Freiberger Karnevalklubs (FKK) zugange sind. Die sangen zwar das Pauhdys-Lied „Wir woll’n die Eisbär’n sehn“. Doch in Wirklichkeit freuten sich wohl alle über das Spätsommerwetter. Freiberg ist die Stadt, in der die Menschen auf den Straßen tanzen. Jedenfalls, wenn die Tänzerinnen des Freiberger Karnevalklubs (FKK) zugange sind. Die sangen zwar das Pauhdys-Lied „Wir woll’n die Eisbär’n sehn“. Doch in Wirklichkeit freuten sich wohl alle über das Spätsommerwetter.