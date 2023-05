Zum Weltkindertag: Das erwartet die jüngsten Kleinschirmaer zum großen Fest

Der Ortsverein Schirmbach aus Kleinschirma richtet am 3. Juni ein Kinderfest in dem Ortsteil der Gemeinde Oberschöna aus. Anlässlich des Weltkindertages erwarte die kleinen und großen Gäste von 10 bis 15 Uhr ein buntes Programm, teilt Harry Berek vom Ortsverein mit. So habe die Zwergenstadt ihren Besuch angesagt. Die Spielanlage war von der...