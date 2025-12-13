Zwei Frauen bei Auffahrunfall in Langenau verletzt

Freiberg
Die Brander Straße blieb in Folge der Kollision mehr als eine Stunde gesperrt.
Bei einem Auffahrunfall sind am Freitagnachmittag in Langenau zwei Frauen verletzt worden. Eine 67-Jährige musste gegen 13.20 Uhr mit ihrem Opel auf der Brander Straße in Richtung Langenau verkehrsbedingt bremsen. Das hat die dahinter fahrende 20-jährige Frau am Steuer eines Seat anscheinend zu spät bemerkt und prallte mit ihrem Pkw gegen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.